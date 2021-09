Hommage à Michel Corboz, "grand passionné de la voix"

Ce matin, Pierre-Fabien Roubaty, directeur musical et artistique de l’Ensemble Vocal de Lausanne, rend hommage au chef d'orchestre et de choeur Michel Corboz, qui vient de nous quitter à l'âge de 87 ans.

C’est une immense figure du chant choral qui s’est éteinte vendredi dernier à l’âge de 87 ans. Michel Corboz a dirigé durant plus de 50 ans l’Ensemble Vocal de Lausanne qu'il a fondé en 1961. Son actuel directeur musical, Pierre-Fabien Roubaty, rend hommage à Michel Corboz. "C’est avec une grande tristesse et une profonde émotion que nous avons appris sa disparition" déclare le chef. "Il avait quelque chose de remarquable dans la façon de mélanger les voix, celles des amateurs et des professionnels. Il me disait toujours : Pour qu’un chœur sonne bien, il faut des briques et du ciment". Grand passionné de la voix, Michel Corboz a passé sa vie à travailler la couleur vocale, dans un répertoire immense. Le chef a admirablement servi la musique de Gabriel Fauré et Maurice Duruflé mais également la musique suisse, comme celle de Franck Martin.

Mais selon Pierre-Fabien Roubaty, son compositeur de prédilection reste assurément Jean-Sebastien Bach : "Son dernier concert devant du public a eu lieu à Aix-en-Provence il y a trois ans. Il y avait joué La Passion selon Saint-Matthieu : l’œuvre qu’il affectionnait le plus".