L'un des plus grands pianistes de jazz vient de nous quitter à l'âge de 79 ans. Alex Dutilh rend hommage à Chick Corea, compositeur et musicien hors pair, qui avait atteint le statut de légende, grâce à une carrière prolifique de plus d'un demi-siècle.

Le pianiste Chick Corea vient de nous quitter à l'âge de 79 ans, © Getty / Sergione Infuso/Corbis