Frédéric Lodéon, parrain de la première heure des Estivales de Musique en Médoc

Pour la 18e année consécutive depuis sa création, Frédéric Lodéon est parrain du festival les Estivales de Musique en Médoc. Du 30 juin au 15 juillet, cette édition 2021 accueillera la nouvelle génération de musiciens dans différents châteaux du Médoc, entre deux dégustations de vin.

Direction la Gironde ce matin où les Estivales de Musique en Médoc ont débutés hier, le 30 juin, pour la 18e édition avec comme parrain de la première heure, Frédéric Lodéon ! Il y a 18 ans, Frédéric Lodéon a vu naître ce festival, grâce à Jacques Hubert, directeur des Estivales de Musique en Médoc, qui lui a proposé ce parrainage en l'entendant à l'antenne de France Musique. Véritable coup de cœur, Frédéric Lodéon parle de toutes ces années avec émotion : "J'étais tout trouvé pour faire ça, j'aime la musique et le bon vin dans des châteaux superbes. Ce sont des endroits extraordinaires, que ce soit la nature ou les bâtiments."

Avec des concerts dans six châteaux, les Estivales de Musique en Médoc est un des rares festivals mêlant œnologie et musique : "Il n'y a pas beaucoup de compositeurs qui n'aimaient pas la table et le vin, c'est une sorte de convivialité qui nous rassemble. Le vin se partage comme la musique."

Côté concerts, le fil rouge depuis la première édition est de faire jouer de jeunes musiciens lauréats de concours du monde entier afin de leurs offrir une première scène. Les châteaux du Médoc pourront ainsi entendre résonner la musique d'Alexandre Kantorow, Pavel Kolesnikov, Thomas Leleu, Félicien Brut ou encore de la fratrie Moreau et du jeune Quatuor Hanson. D'après Frédéric Lodéon, le choix de ces artistes ne s'est pas fait uniquement sur présentation du prix remporté, mais bien par le talent et leur sensibilité. Notre homme de radio mettra d'ailleurs la main à la pâte en présentant le concert de la cantatrice Jeanne Gérard au château Lascombes le 12 juillet !