Franco Fagioli et Mathias Vidal ouvrent la nouvelle saison de l'Opéra royal de Versailles

La saison 2021-22 de l'Opéra royal de Versailles s'ouvre ce samedi 2 octobre avec un récital du contre-ténor Franco Fagioli, suivi le lendemain par un florilège d'airs de Rameau chantés par le ténor Mathias Vidal. Une nouvelle saison festive, qui célébrera également les 250 ans de l'institution.

L'Opéra Royal de Versailles devait en effet fêter les 250 ans de son inauguration la saison dernière, mais la pandémie avait réduit au silence ce haut lieu de musique. Laurent Brunner, directeur de Château de Versailles Spectacles, revient sur les temps forts de cette nouvelle saison avec au menu des concerts, des opéras, des ballets et aussi des pièces de théâtre, à l'occasion de la célébration des 400 ans de Molière en 2022.

Parmi les 9 opéras mis en scène cette année, Laurent Brunner évoque la nouvelle production en décembre de l'opéra Le Palais des Sortilèges de Luigi Rossi, créé à Dijon l’année dernière. Une œuvre redécouverte récemment : "Rossi est un compositeur que l'on devrait connaître mieux, mais qui a été effacé par la gloire de Monteverdi. Ce Palais des Sortilèges nous permet de voir un grand opéra italien du XVIIème siècle, dirigé par Leonardo Garcia Alarcon qui est l'un des meilleurs spécialistes du genre."

Notre invité revient aussi sur la situation financière de Château de Versailles Spectacles, la structure qui gère les productions de l'Opéra Royal et la Chapelle Royale, mais aussi d'autres événements comme les Grandes Eaux musicales ou les expositions, et qui est habituellement financée en grande partie par des fonds propres : "On est très dépendants de projets qui viennent compenser les pertes assez traditionnelles de la musique classique et de l'opéra. Le mécénat a beaucoup augmenté durant cette période de difficultés, et une aide de l'Etat très importante est venue compenser des pertes sèches monumentales ; il y a eu un vrai effort de la communauté nationale."

Château de Versailles Spectacles, c'est enfin un label discographique créé en 2018 et qui propose à ce jour une quarantaine d'enregistrements. Et pendant le confinement Laurent Brunner a lancé une plateforme live qui permet aux spectateurs du monde entier de pouvoir voir et écouter les spectacles : "Proposer un maximum de vidéos faites durant les 10, 20, 30 dernières années, c'est donner un portrait extraordinaire de la musique baroque en France ! Tout le baroque français et presque tous les interprètes du baroque mondial sont passés à Versailles. Les lieux et les répertoires méritent à la fois l'admiration du public quand il est lointain et l'intérêt de chacun ; il y a là un patrimoine commun que cette plateforme permet de retrouver, et en même temps de rétribuer les artistes et les producteurs."