FAME, un festival de films sur la musique

Pour la 7e édition, la Gaîté Lyrique propose son festival international de films sur la musique, FAME, exclusivement en numérique. L'occasion de découvrir 15 films inédits sur la plateforme mk2 Curiosity du 18 au 25 février.

C’est une première : cette 7e édition du Festival international de films sur la musique se déroulera exclusivement en ligne sur la plateforme mk2 Curiosity du 18 au 25 février 2021, pour une expérience réinventée et transformée, accessible dans toute la France.

Avec de nombreux films en exclusivité française et mondiale et une compétition de documentaires musicaux, FAME présente un programme largement inédit : une quinzaine de films sur la musique, qui font la part belle aux figures singulières, aux odyssées sonores, aux cultures marginales.

Il faut rester vivant, souple et dynamique, même en ligne !

Le monde s’agite. Partout, des militants et des activistes font entendre des voix jusqu’ici inaudibles. Et cette effervescence trouve bien entendu un écho dans les films de cette 7e édition. Des voix souvent minoritaires qui occupent avec de plus en plus d’intensité une place qui leur était jusque-là refusée. Du dancefloor aux enjeux de société, il n’y a qu’un pas que FAME franchit avec une programmation toujours curieuse du monde qui l’entoure.

Le festival se passe à l’intérieur de nos écrans cette année, mais il reste résolument tourné vers le cœur battant de la société.

Tous les films seront disponibles à l'unité à partir du 18 février à 17h jusqu'au 25 février à 23h59, sur la plateforme MK2 Curiosity, pour un prix de 3,99€ par film.

L'intention pour ce festival 2021 est la même que de depuis le début : proposer un panorama le plus vivant possible de la production cinématographique connectée à la musique."

