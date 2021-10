Disparition de la soprano Edita Gruberova

L'immense soprano slovaque Edita Gruberova est décédée ce lundi 18 octobre à Zurich, à l'âge de 74 ans. Nous lui rendons hommage en compagnie du directeur d'Opéra Magazine Richard Martet.

"C'est une carrière de 50 ans, qui s'explique en grande partie par une technique phénoménale. C'est ça la recette pour durer !" nous explique Richard Martet, directeur et rédacteur en chef du mensuel Opéra Magazine. Il se souvient de la voix exceptionnelle d'Edita Gruberova : "pour une voix de soprano plutôt légère, il y avait de la chair dans le timbre, avec une capacité de coloration énorme, et puis un contrôle du souffle absolument ahurissant."

à lire article L'immense soprano Edita Gruberová est morte

Richard Martet revient sur plus grands rôles de la diva slovaque surnommée "Grubi" : Zerbinetta dans Ariane a Naxos de Richard Strauss, la Reine de la nuit dans La Flûte enchantée de Mozart - un rôle avec lequel elle a fait ses débuts dans plusieurs théâtres et notamment le Staatsoper de Vienne, et enfin le rôle-titre de Lucia di Lamermoor de Donizetti, dans lequel elle était étourdissante.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Un disque à retenir : un programme d'airs de concert de Mozart que la soprano a enregistré en 1989 lors d'un récital donné à Grasse avec l'Orchestre de chambre d'Europe et Nikolaus Harnoncourt, paru sur le label Teldec. Richard Martet consacre enfin un chapitre à Edita Gruberova dans son livre Les Grandes Divas du XXe siècle, paru en 2015 aux Éditions Buchet/Chastel,.