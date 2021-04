Déconfinement : réouverture des salles de spectacle en Italie

Depuis hier, les italiens ont pu retrouver le chemin des salles de spectacle et des terrasses, suite à un nouveau décret qui autorise la réouverture des lieux de spectacle dans une partie de l'Italie. Nicola Sani, compositeur et directeur de l'Académie Chigiana de Sienne nous en dit plus.

Nicola Sani, © Hugues Roussel