Concours international Chopin : une compétition redoutable pour les futures grandes stars du piano

Retardé d'un an à cause de la pandémie, un peu moins de 100 pianistes différents vont enfin pourvoir s'affronter lors des terribles épreuves du prestigieux Concours international de piano Chopin du 2 au 23 octobre, qui reste encore aujourd'hui bien plus qu'un simple propulseur de carrière.

Le pianiste Seong-Jin Cho a remporté la dernière édition du Concours international de piano Frédéric Chopin, © Maxppp / RADEK PIETRUSZKA/EFE/Newscom