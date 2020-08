Au fil de l'actu avec Yvan Amar

A l'occasion du centenaire de Charlie Parker, nous recevons Yvan Amar qui nous parle du saxophoniste américain, aussi célébré sur France Musique ce week end !

Charlie Parker, surnommé le Bird, 100 ans !

Saxophoniste alto de jazz américain, Charlie Parker est né le 29 août 1920 à Kansas City et mort le 12 mars 1955 à New York. Il est considéré comme l'un des créateurs du style bebop. Avec Louis Armstrong, Miles Davis et Duke Ellington, il compte parmi les musiciens les plus importants et influents de l'histoire du jazz.

À l'occasion du centenaire de la naissance de Charlie Parker, France Musique consacre trois émissions au saxophoniste américain avec notamment le Jazz Club d’Yvan Amar en direct du Sunset Sunside le 29 août à 19h pour un concert "Bird vs Bird".

Emissions France Musique sur Charlie Parker :

Cine Tempo, par Thierry Jousse Samedi 29 août, 13h-14h Bird et autres oiseaux du jazz au cinéma.

Jazz Club par Yvan Amar Samedi 29 août, 19h-20h en direct du Sunset Sunside à Paris "Bird vs Bird" Géraldine Laurent et le quintet de Pierrick Pedron.

Les légendes du jazz par Jérôme Badini Samedi 29 et dimanche 30 août, 18h-19h Concert de Charlie Parker & Ella Fitzgerald au Carnegie Hall à New York le 18 septembre 1949. Charlie Parker saxophone alto, Ella Fitzgerald voix, Roy Eldridge trompette, Tommy Turk trombone, Lester Young et Flip Phillips saxophone ténor, Hank Jones piano, Ray Brown contrebasse, Buddy Rich batterie.