Les Musiques de Molière, un nouveau podcast à découvrir sur France Musique

Un podcast écrit et raconté par Suzanne Gervais, et réalisé avec le Centre de Musique baroque de Versailles, en coproduction et partenariat avec France Musique, la Comédie-Française et le Château de Versailles. A écouter dès à présent sur francemusique.fr

Portrait de Molière en Jules César dans la pièce "La mort de Pompée" de Corneille, © Getty / Comedie francaise, Paris