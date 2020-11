Jean Pierre Vivante, directeur du "Triton"

Ce soir, Le Triton propose un concert réunissant les grandes figures du jazz telles que Michel Portal, Louis Sclavis et Médéric Collignon. Rendez-vous pour la diffusion de cette captation, samedi 28 novembre dans le "Jazz Club" de Yvan Amar, à 19h!

Jean-Pierre Vivante est directeur et programmateur duTriton, salle de concert basée aux Lilas. Anciens musiciens, les frères Vivante créentle Triton avec un regard différent de celui d’un simple producteur et c’est fort de leur expérience de jeunesse qu’ils s’adonnent à la mise en œuvre de leur utopie. Cecafé concert d’une jauge de cent quatre vingt personnes est spécialisé dans l’enregistrement live de concerts de musiques amplifiées. Lieu de vie, de création et d’innovation, ses esthétiques musicales se sont peu à peu articulées autour du concept exigeant de « musiques présentes ». En 2010, le Triton a été labellisé SMAC (Scène de Musiques Actuelles) de la Seine Saint-Denis par la DRAC d’Ile de France.

Depuis le 22 septembre 2013, le Triton est équipé d’une seconde salle portant l’activité de diffusion du lieu à près de deux cent concerts par an. Pouvant accueillir de quatre vingt dix à cent trente spectateurs, cet espace, dédié essentiellement aux musiques actuelles innovantes, associera des équipes artistiques en permanence à la vie du Triton et les accompagnera dans toutes les phases de leur travail, comme la création, la répétition, la production, la diffusion, la transmission et les rencontres avec tous les publics du territoire.

« Quand je suis arrivé à Paris, j’avais une âme de chasseur-cueilleur. Avec ma valise remplie de musiques en pierres taillées grossièrement, il me fallait trouver les moyens d’avoir les meilleurs outils pour « polir » mon jeu et organiser mes idées. Quelques notes après mes débuts parisiens, je rencontrais Louis pour un premier concert dans une salle mythique. Cela nous mènera plus tard au fantastique “Napoli’s Walls” chez ECM. J’avais déjà pris contact avec Michel au téléphone, pour parler “partitions, vibrations et rencontres” puis j’ai croisé plusieurs fois mon cuivre avec le sien jusqu’à l’inviter dans mon groupe le Jus de Bocse (un souvenir d’un sax alto stratosphérique) sous un fond de polémique... Une seule fois, j’ai pu les voir ensemble pour une soirée avec D. Humair et une guirlande de musiciens. Chacun avait un verre en plastique (!) dans le pavillon de sa clarinette basse et j’imitais la flûte alto avec mon cornet de poche, les fesses sur une poubelle ! Je voudrais revivre cela, comme un cadeau de vie, avec ces deux icônes du jazz européen, et ainsi vous le faire partager... mais où vais-je m’asseoir ? C’est une intimité à ne pas rater ! » Médéric Collignon, corniste et saxhorniste.

Michel Portal : clarinettes, saxophone

Louis Sclavis : clarinettes

Médéric Collignon : cornet, voix, effets, synthétiseur, percussions

Les trois musiciens sont à retrouver dans la diffusion du Jazz Club deYvan Amar, sur France Musique ! Ce concert sera également disponible en streaming le 6 décembre sur leur site.

Par ailleurs, France Musique branchera de nouveau ses micros au Triton, pour le concert de Sylvain Cathala Quintet, le 4 décembre prochain.