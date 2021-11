Avec Sofi Jeannin

La Maîtrise de Radio France s'ancre plus profondément en Seine-Saint-Denis et accueille sa première marraine : Léa Salamé. Sofi Jeannin, directrice musicale de la Maîtrise évoque ce matin ces nouveautés.

Jusqu’à présent accessible du CE2 à la 3e., le parcours au sein de la Maîtrise est désormais ouvert aux lycéens de Bondy. Les élèves peuvent, depuis la rentrée 2021, poursuivre ou rejoindre le cursus jusqu’à la Terminal : "En étoffant cet effectif on pourra être beaucoup plus présents sur le répertoire de chœur de jeunes filles qui est très important pour nous"

Les élèves étaient en demande

Les lycéens bondynois reçoivent désormais entre 7h et 15h d’enseignement musical par semaine sur place, au sein de à l’Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy, et participent aux représentations de la Maîtrise à Bondy et à l’Auditorium de Radio France à la Maison de la Radio et de la Musique.

A l’occasion de cette nouvelle étape de la vie de la Maîtrise, la journaliste Léa Salamé a accepté d’en devenir la Marraine : "Avoir des personnalités comme elle aux côtés des jeunes pour les motiver, les encourager, c'est une très beau symbole", "elle a l'habitude de mettre les gens à l'aise et de les encourager à s'exprimer",

Cette évolution vient renforcer la démarche d’égalité des chances pour les élèves bondynois qui pourront plus facilement y poursuivre leur parcours d’excellence jusqu’au baccalauréat."C'est une très belle chose de mettre à disposition ce parcours d’excellence à des élèves qui sont très éloignés de ces structures