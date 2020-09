Au fil de l'actu avec Enrique Therain

L'Atelier Lyrique de Tourcoing propose une journée d'ouverture exceptionnelle avec cinq concerts gratuits, samedi 19 septembre, à Tourcoing !

Délégué général de l'Atelier Lyrique de Tourcoing et de l'Orchestre Les Siècles, Enrique Therain est à l'initiative de cette ouverture de saison dont les concerts auront lieu au Conservatoire et au Théâtre municipale de Tourcoing.

Programme des concerts

Le violoncelliste Jean-Guihen Queyras et les deux pianistes Bertrand Chamayou et Jean-François Heisser sont à l'honneur. Le Quatuor Manfred fera résonner la musique de Schumann, Haydn, Beethoven. Les musiciens de la Grande Écurie feront entendre la Gran Partita de Mozart sur instruments classiques. Pour terminer cette journée, Les Siècles joueront la Symphonie n°3 dite «héroïque» de Beethoven au Théâtre municipal. Une belle façon de célébrer le 250e anniversaire de la naissance du compositeur et de nous redonner à tous de l’espoir après ces mois sans concert.

informations : https://www.atelierlyriquedetourcoing.com/ouverture-19-septembre/