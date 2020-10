Au fil de l'actu avec Jean Yves Clément

Créé en 2002, le Festival des Lisztomanias fait vivre le projet de Franz Liszt lui-même, créer un festival à Châteauroux, proche de Nohant. Pour cette édition, Jean-Yves Clément, directeur artistique, fait dialoguer Beethoven et Liszt.

"Liszt voua à Beethoven une admiration sans borne, interprétant, souvent pour la première fois, ses œuvres, allant jusqu’à transcrire pour le piano ses neuf symphonies. En outre, il partagera intégralement son message humaniste." Jean-Yves Clément.

"La mission de l'art est d'exprimer le sentiment humanitaire" Franz Liszt

Du 15 au 21 octobre, plus de trente événements sont donnés par des artistes de renommée internationale. Liszt, inventeur de la Master classe a également inspiré le Festival Lisztomania a créer une Académie Liszt pour les jeunes virtuoses. En parallèle, les "Lisztomanias Humanitaires" ont vu le jour, favorisant l'intervention d'artistes auprès de personnes isolées ou en situation de précarité, avec une attention particulière portée aux enfants en centres sociaux, foyers de l'enfance et en écoles de quartiers périphériques. En d'autres termes, ce festival est une leçon d'humanité, à l'image du compositeur Hongrois qui a toujours œuvré pour la collaboration artistique et humaine.Écrivain, poète, éditeur et organisateur de festivals, Jean-Yves Clément publie son dernier livre "Le Retour de Majorque - Journal de Frédéric Chopin", paru le 10 septembre aux Editions Pierre-Guillaume de Roux.