Au fil de l'actu avec Gisèle Magnan

Gratuit et en direct, Gisèle Magnan nous présente les concerts numériques des concerts de poche ! Au programme ce soir : Sarah Nemtanu, Grégoire Korniluk et Jean-Frédéric Neuburger.

Les concerts de poche est une association créée par la pianiste Gisèle Magnan en 2002 en Seine-et-Marne. Après 18 ans d’existence, la structure s'est largement imposée dans l'organisation de concerts et d'ateliers, au sein du paysage musical français.

Aujourd'hui, Les concerts de poche totalisent 1 500 ateliers et 100 concerts par an, impliquant 41 000 participants et spectateurs dans la France entière.

Les concerts de poche confinés

Après un premier concert numérique le 6 novembre, la structure organise un deuxième concert en live sur Youtube pour ce soir, 19h ! Au programme, la violoniste Sarah Nemtanu, le violoncelliste Grégoire Korniluk et le pianiste Jean-Frédéric Neuburger joueront Mendelssohn et Beethoven, sur la scène du Théâtre de Corbeil-Essonnes.

Pour assister à ce concert virtuel, vous pouvez réserver votre place gratuitement en cliquant ici !