Au fil de l'actu avec Judith Chaine : "Malgré tout, la fête a lieu !"

A l'occasion de l'émission Musiques en fête, diffusée ce vendredi sur France Musique et France 3 en direct depuis le cadre mythique du Théâtre Antique d'Orange, Judith Chaine nous parle de ce qui nous attend pour cette 10e édition.

Initialement, l'émission Musiques en Fête est diffusée chaque année en juin, en amont du Festival des Chorégies d'Orange. Epidémie oblige, l'événement musical a été reporté au 11 septembre.

Avec une jauge réduite de moitié dans le Théâtre Antique, les spectateurs présents pourront profiter des 200 musiciens chanteurs et danseurs qui rythmeront la soirée.

Ce grand spectacle présenté par Judith Chaine et Cyril Féraud est à découvrir en direct sur France Musique et France 3 à 20h55.