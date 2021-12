Un opéra de Nino Rota égaye les fêtes de fin d'année à Metz

Le Chapeau de paille d’Italie, farce musicale signée Nino Rota, est rarement donné à l'opéra. Et pourtant cette oeuvre a toute sa place sur les scènes lyriques... L'Opéra de Metz l'a bien compris en présentant durant les fêtes de fin d'année cette malicieuse partition.

Nino Rota a composé cet opéra bouffe en 1955 avec sa mère. Il est l'un des rares du 20e siècle, et sa musique s'apparente à un "nouveau Rossini", faisant référence au répertoire italien très rythmique et aux lignes lyriques rappelant Puccini et Mascagni. Ce clin d'œil au répertoire italien a été composé sur un texte de Eugène Labiche de 1851, œuvre délicieuse et hilarante.

Anthony Magnier, familier à Feydeau, signe une mise en scène originale et poétique, très bien adaptée en suivant les contraintes de l'opéra et de la partition.

Ce Chapeau de paille d'italie créé un rapprochement entre l'esprit français et la vivacité italienne, ici en version française. "Cela pétille, cela claque comme une comédie de boulevard !" déclare le chef d'orchestre.

Cette œuvre est une véritable découverte." Jacques Mercier, chef d'orchestre

Le chef d'orchestre Jacques Mercier explique qu'à l'Acte 2, le metteur en scène unit les deux aspects de la musique de Nino Rota, à savoir la musique sérieuse et la musique de film. Il offre une sorte de "télescopage entre la comédie de vaudeville et l'univers onirique Fellinien aux nombreux clins d'oeil".

mardi 21 décembre

mercredi 22 décembre

jeudi 23 décembre

dimanche 26 décembre

vendredi 31 décembre

samedi 1er janvier