La 14ème édition du concours international de piano d'Orléans

Le Concours international de piano d’Orléans revient pour une 14e édition du 28 au 31 octobre. Les candidats seront en compétition autour du répertoire pianistique de 1900 à nos jours. Pour l'occasion, rencontre avec sa directrice artistique, Isabella Vasilotta.

En septembre 2020 s’ouvre la quatorzième édition du Concours international de piano d’Orléans, une édition dont le déroulé se trouve exceptionnellement remanié, en raison de la situation sanitaire internationale.

La première épreuve se placera sous le signe de l’innovation et de la virtualité, et ce dans le but de maximiser les chances des 28 candidats présélectionnés de participer au Concours. La sélection du Jury se fera à partir des vidéos préalablement envoyées par les candidats a été annoncé le 16 septembre à 18h à la Salle de l'Institut.

Les 7 demi-finalistes sélectionnés se retrouveront ce soir, à Orléans, où se tiendra la demi-finale. Ils interpréteront notamment "Piano Works : n°3 - Black Letters” de Pascal Dusapin, oeuvre commandée par le Concours et par le Musée du Louvre dans le cadre de la rétrospective Pierre Soulages au Musée du Louvre, et qui sera reprise par le lauréat du Prix SACEM lors du concert des lauréats au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris le 9 novembre 2020.

Concernant la finale, les trois pianistes auront l’opportunité de jouer le "Chamber piano concerto - for piano(s) and ensemble (2018)", de la compositrice polonaise Agata Zubel, aux côtés de l’un des plus prestigieux ensembles de musique contemporaine au monde : l'Ensemble intercontemporain, qui sera dirigé par Simon Proust. Les trois finalistes interpréteront également le 1er mouvement du Sextuor de Francis Poulenc, aux côtés des solistes de l’Orchestre Symphonique d’Orléans.

Reinhold Friedl (Allemagne) présidera ce jury international d’excellence, composé de personnalités aux carrières aussi variées que représentatives du milieu de la musique des XXe et XXIe siècles : Noriko Baba (Japon), Bruce Brubaker (Etats-Unis), Mikhail Dubov (Russie), Mei Yi Foo (Malaisie / Grande-Bretagne), Nicolas Hodges (Grande- Bretagne) et Vanessa Wagner (France).

Egalement, ce concours à l’âme festivalière donnera une masterclasse avec Hidéki Nagano, un concert de l'Ensemble intercontemporain et deux expositions s’ouvriront pour aborder l’univers pianistique.