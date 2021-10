Après de longs travaux, la maison de Dutilleux devient un lieu de résidence artistique

Après trois ans de travaux, la Maison Dutilleux Joy ouvre enfin ses portes aux artistes et au public. Jean-Loup Graton, directeur artistique du festival "Au fil de l'onde" consacré à Henri Dutilleux évoque ce matin cette inauguration.

Du 29 au 31 octobre 2021 : Festival Dutilleux - Chinon

Au fil de l'onde

Imaginé comme un point d’orgue de la programmation de la Maison Dutilleux, ce moment festif réunit durant plusieurs jours le meilleur de la scène contemporaine. Concerts symphoniques et de musiques de chambres, master-classes et journée d’étude, installations électroacoustiques et rencontres performances, créations pédagogiques et restitutions de commandes seront au cœur de cet événement installé dans la communauté de communes Chinon, Vienne et Loire. Confluence des genres, résonance de la musique qui surgit aujourd’hui sous toutes ses formes, questionnement sur la place de la création musicale dans la société, actions auprès du jeune public seront parmi les axes forts de cette première édition. Jean-Loup Graton, Directeur artistique