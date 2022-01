Fermeture d'un centre de création musicale à Nice : le syndicat des compositeurs sonne l'alarme

Installé à Nice depuis 1978, le CIRM est l’un des huit centres nationaux de création musicale ayant été labellisé par le ministère de la Culture. Il réunit des compositeurs, des musiciens mais aussi des chercheurs et des ingénieurs du son, et organise chaque année un festival de musique, le Manca.

Et si l’un des 8 centres nationaux de création musicale venait à disparaitre ? C’est bien ce qui effraie le SMC, le syndicat français des compositeurs. Dans un communiqué publié ce mercredi 25 janvier, le syndicat se joint à 8 autres acteurs de la création musicale pour alerter sur la future fermeture du centre musical niçois.

L’annonce n’est pas encore officielle mais l’avenir du Centre est plus qu’incertain, la région, le département et la ville se désengageant de leurs financements.

Comme indiqué dans le communiqué, c’est un secteur déjà sujet à de nombreuses difficultés qui est touché, tandis que "nous militons pour que ces centres se développent pour faire rayonner davantage la musique de création sur le territoire" nous confie Samuel Sighicelli, président du SMC.

