Au fil de l'actu avec Colin Lemoine

A Paris, le musée Bourdelle célèbre les 250 ans de la naissance de Beethoven. Colin Lemoine, responsable des sculptures, critique d'Art et écrivain dévoile ce nouvel accrochage ayant lieu du 19 septembre au 19 janvier 2021.

Antoine Bourdelle (1861-1929), sculpteur français, est assurément l’un des artistes ayant été le plus influencé par la musique, mais aussi par la figure, au sens physique et symbolique, du compositeur allemand. Fondée sur une identification, cette hantise se traduit par un corpus pléthorique d’oeuvres hétérogènes : Bourdelle a réservé quelque quatre-vingts sculptures à Beethoven, mais aussi une vingtaine de dessins et de photographies.

Bourdelle devant Beethoven

Beethoven fut pour Bourdelle plus qu’un père, un frère, un double spéculaire, un compagnon de route dont le chemin déjà sillonné sut lui montrer la voie, à l’heure des doutes et des joies. Si le sculpteur sacrifie parfois aux mondanités pour aller au concert, il confie écouter Beethoven « pleinement de mémoire», loin de « l’audition constante », préférant l’approcher par les lectures, les croquis, les photographies et, plus encore, les quelque quatre-vingts effigies sculptées du compositeur qu’il réalise de 1888 jusqu’à 1929, l’année de sa mort, comme autant de variations autour d’un leitmotiv entêtant.

Beethoven est un artiste total, maudit, frappé par une surdité que console et sublime une musique enfiévrée. Avec lui, depuis lui, les créateurs auscultent les passions intimes et les noirs profonds, les tourments et les visions, la joie électrique comme l’angoisse métaphysique. Cet avènement du sensible, qui préfigure le romantisme puis bientôt l’expressionnisme, obsède les peintres comme les sculpteurs, tous ces explorateurs de l’âme qui, de l’Autriche au Japon, de la Suède aux États-Unis, revendiquent sans exception la tutelle esthétique du compositeur.

Les références et évocations au compositeur

Le musée expose plusieurs visages de Beethoven, comme Le face à face, L'orchestre silencieux, La mélancolie, Les manières noires, Le génie inspiré, La fortune d'un thème...

Peuplé de sculptures, de photographies, de dessins et d’archives, l’accrochage illustre l’histoire d’une obsession, peut-être même d’une filiation, si l’on veut bien relire l’aveu de Bourdelle lui-même : « À mon tour, avec une préméditation tenace, j’ai pris la parole après lui. »

Exposition "Bourdelle devant Beethoven" à retrouver du 19 septembre 2020 au 19 janvier 2021.