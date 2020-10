Au fil de l'actu avec Isabelle Herlin

Sur la scène nationale Malraux de Chambéry se tiendra un concert en la présence de quatre jeunes solistes accompagnés de l'Orchestre symphonique "Musiques en Fêtes" de Savoie. Ce vendredi 16 octobre, les Jeunes Talents sont à l'honneur !

Musiques en Fêtes, une aventure humaine

Isabelle Herlin est cheffe d'orchestre. À l’origine, un orchestre symphonique, imaginé il y a plus de vingt ans par Serge Herlin, sous-directeur du Conservatoire de Chambéry durant des dizaines d’années et très actif dans la vie associative chambérienne. L’initiative de Serge Herlin est tout d’abord chambérienne. Aujourd’hui, la notoriété de cet événement a rendu cet orchestre symphonique et le spectacle créé autour, très attractifs. Quelques jeunes musiciens prometteurs de notre région, grands élèves de Conservatoire, et exerçant aujourd’hui leur métier de musiciens professionnels dans des villes telles que Paris, Genève, Lausanne, Lyon ou Grenoble, n’ont pas oublié cette première expérience de Grand Symphonique qui leur avait été proposée à un moment où jouer dans ce type de formation leur était parfaitement inaccessible.

Concert des Jeunes Talents, à Chambéry

Quatre jeunes solistes harpiste, pianiste, tromboniste et corniste joueront sous la baguette de Isabelle Herlin. Vendredi 16 octobre à 20h

Premier concerto pour cor de Strauss

Concerto pour trombone de Launy Grøndahl (1924)

Concertstück pour Harpe – Gabriel Pierné

Rhapsody in Blue pour Piano et Orchestre – George Gershwin, Paul Whitema

Amandine Coudry-Herlin, Harpe - Yohann Coudry-Herlin, Trombone - Didier Nguyen, Piano - Joffrey Portier-Dubé, Cor

informations concert : https://www.malrauxchambery.fr/