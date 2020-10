Au fil de l'actu avec Romain Didier

Complice du chanteur Allain Leprest, Romain Didier a orchestré le "Leprest Symphonique" en hommage à son ami. Sur scène, il est accompagné d'interprètes proches et amis fidèles. L'Orchestre Régional de Normandie accompagne et colore les textes d'Allain Leprest dans leur plus juste valeur.

Cité comme "le Rimbaud du 20e siècle" par Jean d’Ormesson ou comme « l'un des plus foudroyants auteurs de chansons au ciel de la langue française" par Claude Nougaro, force est de constater qu’Allain Leprest, décédé en 2011 à l'âge de 57 ans, avait le talent de réunir les contraires.

Romain Didier, compagnon de route de toujours du chanteur Allain Leprest, est entouré des interprètes Clarika, Enzo Enzo et Cyril Mokaiesh et a orchestré ce Leprest Symphonique, composé des chansons d'Allain Leprest, en hommage à son ami.

Allain Leprest est considéré comme un auteur, parolier et interprète de chanson française de grande qualité, dans la lignée de la chanson poétique de tradition française. Il écrivait et interprétait ses propres chansons, souvent avec Romain Didier, compositeur, orchestrateur et interprète également.

Ses ainés tels que Jean Ferrat, Juliette Gréco, Henri Salvador, Claude Nougaro, Francesca Solleville ou Anne Sylvestre lui vouent reconnaissance et admiration. Il a construit une oeuvre en artisan émérite et très exigeant tout en restant distant des médias.



Quant à lui, Romain Didier est réfractaire aux leçons de piano et a appris à jouer seul en reproduisant les chansons qu'il entendait à la radio. Dans les années 70, pour gagner sa vie, il devient pianiste de bar, et accompagnateur dans les cabarets et soirées privées où il aborde tous styles de musiques. Les éditions de Gilbert Bécaud : "le Rideau Rouge" lui proposent de travailler sur des orchestrations et de collaborer à la réalisation d'un album de Francis Lemarque. La rencontre sera déterminante. Il compose aussi des musiques de films et de spectacles.

