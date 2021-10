Agir pour la planète en limitant les tournées : l'appel de Fabien Lévy aux musiciens

Dans une récente tribune, le compositeur Fabien Lévy appelle les musiciens à limiter les tournées données à l'international afin de réduire l'empreinte écologique du milieu musical.

Fabien Levy, compositeur et professeur à l'Université Normale supérieure de Musique de Leipzig Felix Mendelssohn, a publié le 30 septembre dernier sur le site Van Magazine « Jouer du violon pendant que la Californie brûle », une tribune dans laquelle il accuse les grands orchestres internationaux de participer au réchauffement climatique. Il remet en question le système des tournées : "La musique reprend, les concerts reprennent et je m'en réjouis, mais il y a des orchestres qui vont à New York, Tokyo ou Berlin pour un jour seulement. On a eu dernièrement l'Orchestre symphonique de Londres avec Simon Rattle pour un concert, ils ont joué La Pastorale de Beethoven, c'est quand même paradoxal alors que les coucous sont en voie de disparition !"