"Merci Anne Sylvestre" : la petite fille de la chanteuse lui rend un hommage émouvant sur scène

Clémence Chevreau, petite-fille de la chanteuse française Anne Sylvestre, évoque les deux concerts à la Cigale en mémoire de sa grand-mère disparue il y a tout juste un an. Gauvain Sers ou encore Alexis HK, seront entre autres sur scène pour réinterpréter les classiques de la chanteuse.

Une Sorcière comme les autres, Ma Chérie, ou encore Les Gens qui doutent… Anne Sylvestre a signé certains des plus beaux textes de la chanson française. C'est pour cette raison que Clémence Chevreau, petite-fille de la chanteuse, a souhaité, avec toute sa famille, lui rendre hommage à la Cigale les 30 novembre et 1er décembre 2021, un an après sa disparition. Elle évoque ce matin les souvenirs d'Anne Sylvestre qu'elle souhaite transmettre à travers ces hommages.

Pour cette soirée, la famille de la chanteuse a fait appel aux artistes qu'elle aimait le plus. Seront présents entre autre, Alexis HK, Aldebert et Gauvain Sers pour faire honneur aux chansons d'Anne Sylvestre.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Il y a de toutes les générations, on avait envie d'être tous ensemble avec ses mots à elle

La chanteuse était également une femme d'engagements. Elle n'hésitait pas à aborder les sujets les plus épineux vis à vis des femmes, comme l'avortement, les violences sexuelles et plus généralement les mœurs auxquelles les femmes étaient astreintes à son époque. Elle préférait cependant qualifier ses chansons de "dégagées" plutôt qu'engagées selon ses mots.

Le public reste très présent, et beaucoup sont en attente de redécouvrir ses chansons

Elle avait le projet de faire paraître un recueil de partitions de ses chansons transcrites pour chorale, affaire à suivre...

Pour tous les fans ou simples amateurs de chanson française, rendez-vous dès ce soir pour célébrer la mémoire d'Anne Sylvestre à la Cigale, la salle préférée de la chanteuse.