Les Chevaliers de la Table Ronde siègent à l'Opéra d'Avignon

Quoi de mieux qu'une opérette pour célébrer cette fin d'année ? Et c'est le maître incontesté de ce genre qui est actuellement à l'affiche de l'Opéra Grand Avignon. En effet, Hervé a donné ses lettres de noblesse à cette forme opératique en particulier grâce à ses Chevaliers de la Table Ronde.

Le metteur en scène Jean-François Vinciguerra a souhaité garder l'esprit parodique de la légende arthurienne, grâce à une mise en scène qui se déroule dans un château en costumes d'époque nourris d'humour, ravissant le côté burlesque et surréaliste de l'œuvre.

Hervé est un compositeur à redécouvrir, à la musique pétillante, offrant un clin d'œil aux compositeurs de son époque comme Rossini et Meyerbeer.

Si Hervé est le père de l'opérette, il est alors le grand-père de la comédie musicale." Jean-François Vinciguerra.

Le metteur en scène déclare que les chanteurs se doivent de garder un rythme dans le jeu, tout comme dans les pièces à la Feydeau. Le livret de base, irrésistible, a été très légèrement adapté pour certaines répliques. "C'est aux chanteurs, comédiens et danseurs de donner le sens du rythme et de la rupture" affirme t'il. Plus qu'une rivalité, Offenbach et Hervé se vouaient mutuellement une admiration.