La Collection Morozov : un concert prestigieux de Valery Gergiev inaugure l'exposition

A partir du 22 septembre, la Fondation Louis Vuitton consacre une nouvelle exposition à la célèbre collection des Frères Morozov. Deux concerts inauguraux sont également donnés dans l'auditorium de la Fondation par l’Orchestre du Mariinksy de Saint-Pétersbourg et son directeur Valery Gergiev.

Jean-Paul Claverie, conseiller de Bernard Arnault au sein du groupe LVMH, nous parle de cette exposition-événement plusieurs fois reportée en raison de la pandémie, avec 200 chefs-d'oeuvre des musées russes (restaurés pour certains par la Fondation), et 45 artistes représentés dont 15 russes. Les Morozov, également mélomanes, étaient notamment les mécènes de Scriabine et avaient fait construire par Maurice Denis un salon de musique dans l’hôtel particulier moscovite d'Ivan Morozov : 7 panneaux spectaculaires sur le thème de l’Histoire de Psyché ont ont été reconstitués par LVMH au Musée de l'Hermitage de Saint-Petersbourg, et seront présentées pour la première - et unique - fois hors de Russie lors de cette exposition : "C'est un grand moment d'émotion."

A l'occasion de l'ouverture de « La Collection Morozov. Icônes de l’art moderne », la Fondation Louis Vuitton a également programmé deux concerts, le 20 et 21 septembre, avec l’orchestre du Mariinksy de Saint-Pétersbourg placé sous la direction de Valery Gergiev. C'est la première fois que la Fondation organise un concert symphonique, avec 200 musiciens au sein de l'auditorium. Au programme, la Pavane pour une infante défunte de Ravel, Les Tableaux d'une exposition de Moussorgski et le Concerto pour piano n° 2 de Rachmaninov, est à découvrir en streaming sur le site internet de la Fondation.

