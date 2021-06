Mars en Baroque aura lieu ... en juin !

Après une édition 2020 arrêtée subitement, l'édition 2021 de Mars en Baroque intitulée "D'ici et d'ailleurs" aura finalement bien lieu ! Au programme : conférences, concerts et masterclasses, du 16 juin au 5 juillet. Son directeur Jean-Marc Aymes nous en dit plus sur la programmation.

L'Ensemble Gli Incogniti, programmé à l'édition 2021 de Mars en Baroque à Marseille - Au fil de l'actu, © Bernard Martinez