Festival Lisztomanias : l'éternelle jeunesse du compositeur célébrée pour la 20e édition

Du 14 octobre au 20 octobre, le Festival Lisztomanias honore le génial pianiste et compositeur à Châteauroux, au pays de George Sand, là où Liszt souhaitait lui-même y créer un festival.

"Quand on est romantique on a toujours 20 ans !" A l'occasion de l'ouverture du festival Lisztomanias cette semaine à Châteauroux, son fondateur et directeur artistique Jean-Yves Clément revient sur le thème de cette vingtième édition, qui célèbre cette année la jeunesse éternelle de Franz Liszt à travers une programmation qui se concentre sur les œuvres de jeunesse du compositeur, et sur celles de ses amis et contemporains : "A 20 ans Liszt n'est pas encore compositeur, mais c'est un improvisateur de génie. Il assiste à la gloire montante de cette armée de romantiques dans laquelle on trouve son ami Frédéric Chopin, qui arrive à Paris en 1931. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce cénacle prestigieux et unique dans l'histoire de l'Europe du XIXème siècle !"

Pour cette nouvelle édition, le festival a invité de jeunes pianistes virtuoses comme Benjamin Grosvenor, Alexandre Kantorow, Nathanaël Gouin ou encore Paul Lay : "Ils sont tous animés d'une singularité propre, je suis optimiste pour le piano de demain. Et puis ces garçons ont conscience de l'importance du phénomène Liszt, pas seulement dans son aspect compositionnel, mais dans son esprit très large, humanitaire, intellectuel, hors du commun" nous confie Jean-Yves Clément.

Notre invité évoque enfin la sortie son dernier livre, Chopin et Liszt, La Magnificence des contraires paru aux éditions Premières Loges, et qui propose au lecteur un portrait croisé des deux célèbres compositeurs romantiques. Il sera l'invité de Philippe Venturini ce samedi 16 octobre dans l'émission Sous la couverture.