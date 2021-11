"Volez Zéphyrs !", un nouveau festival itinérant pour promouvoir les jeunes interprètes

Le Centre de musique baroque de Versailles organise pour la première fois le festival "Volez Zéphyrs !". Ce projet a pour but d'accompagner les débuts d’une quinzaine de jeunes musiciens pratiquant le répertoire baroque.

Cette idée à germée il y a un an, au cours de la pandémie, alors que les jeunes artistes voyaient leurs projets s'annuler un par un. C'est pourquoi une cinquantaine de jeunes artistes ont été auditionnés pendant le mois de juin, issus majoritairement des plus grands conservatoires français et européens, afin de participer à ce nouveau projet.

Les quinze jeunes talents sélectionnés ont tout d'abord formé trois groupes de musique de chambre, avec un parrain par groupe : la gambiste Margaux Blanchard, la claveciniste Camille Delaforge, ou encore le flûtiste Alexis Kossenko.