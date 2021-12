Soirée d'ouverture de la Scala de Milan : "Il y a chez les spectateurs un grand désir de revenir"

Le surintendant du Théâtre de la Scala Dominique Meyer revient sur l'événement lyrique de cette fin d'année, à savoir la traditionnelle soirée d'ouverture de l'institution milanaise qui se tient ce mardi 7 décembre, avec une nouvelle production de l'opéra "Macbeth" de Verdi.

"Tout est prêt !" Dominique Meyer se réjouit de célébrer l'ouverture de la Scala ce mardi 7 décembre. Il y a un an jour pour jour, le Théâtre qu'il dirige ouvrait sa saison devant une salle vide, le concert étant diffusé uniquement sur la RAI et sur Internet. Mais l'institution milanaise a depuis rouvert ses portes au public en juin 2021, et ce dernier est au rendez-vous : "Ces derniers jours le théâtre était plein tous les soirs ; pour Macbeth nous sommes au-delà des prévisions de billetterie. On a un peu plus d'optimisme sur le plan financier. "

L'opéra de Giuseppe VerdiMacbeth est interprété ce soir par un casting de chanteurs prestigieux, notamment la soprano Anna Netrebko et le baryton Luca Salsi dans les deux rôles principaux ; le chœur et l'orchestre de la Scala sont placés sous la direction de leur directeur musical Riccardo Chailly. Les auditeurs de France Musique peuvent eux aussi écouter cette soirée lyrique, retransmise en direct dans Le concert de 20h de Clément Rochefort.

