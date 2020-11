Au fil de l'actu avec Christian Magdeleine

En Corse, des professeurs, artisans et commerçant ont posé devant l'objectif d'une photographe pour exprimer "leur détresse psychologique et financière" face au confinement qui les empêche "injustement" de travailler. Parmi eux, le luthier Christian Magdeleine, il est en ligne avec nous ce matin.

C'est une agonie

Luthier, professeur de danse, organisatrice d'événements ou commerçante, tous ont posé nus en Corse devant l'objectif d'une photographe pour exprimer "leur détresse psychologique et financière" face au confinement qui les empêche "injustement" selon eux de travailler.

"Le plus dur, c'est l'injustice, la catégorisation arbitraire des commerces essentiels et non-essentiels, alors que rien ne prouve qu'on puisse être des vecteurs de la maladie", explique à l'AFP la photographe Caroline Gilles, 43 ans, elle-même contrainte de fermer son studio de Vescovato (Haute-Corse), près de Bastia.

Elle a repris l'idée d'un confrère mosellan, qui avait réalisé un autoportrait nu, avec une phrase choc: "Quitte à être mis à poil par le gouvernement, autant le faire moi-même".

Bénévolement, et en prenant le risque de recevoir une amende en accueillant la plupart de ses modèles dans son studio, Caroline Gilles a réalisé 43 portraits nus en 10 jours, dont le sien. Diffusés sur les réseaux sociaux, les clichés en noir et blanc totalisaient vendredi soir plusieurs dizaines de milliers de vues.

"C'est une agonie. On pose à poil parce qu'on est vraiment au bout. Les gens qui viennent sont en détresse psychologique et financière", assure-t-elle, évoquant des modèles qui ont tous "peur d'aller dans la précarité". Spécialiste des photos de naissances, elle-même regrette "ces moments qu'on rate et qui ne reviendront plus jamais", et peste contre les photomatons, "jamais désinfectés", qui restent ouverts.

Christian Magdeleine, luthier à Bastia

"C'est une manière forte de manifester notre désapprobation avec un côté irrévérencieux pour marquer les esprits", témoigne quant à lui Christian Magdeleine, 57 ans, luthier à Bastia. Avec sa courte barbe blanche soignée et ses mains habiles, lui a choisi de poser dans son atelier derrière une guitare en fabrication.

"Le premier confinement avait une logique (...), une situation d'urgence qu'on a tous ressenti comme nécessaire malgré les implications économiques. Là ce n'est pas le cas, on se demande vraiment pourquoi on a été sacrifiés", ajoute-t-il, pointant des mesures "complètement illogiques" dans son activité.

Si son activité de luthier est interdite, celle, annexe, de réparation, réglage et vente d'accessoires, si elle dépassait 50% de son chiffre d'affaires, lui permettrait d'ouvrir car jugée essentielle alors qu'elle brasse beaucoup plus de clientèle et donc de risque sanitaire, explique-t-il. Avec une clientèle de musiciens lourdement impactée, il craint aussi le "double effet +Kiss Cool+" d'une crise sur le long terme.