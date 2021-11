Camille de Rijck revient sur les récentes turbulences à l’Opéra de Liège

Deux chanteurs évincés d'une production, un licenciement, et un recours au Conseil d'État contre la désignation du nouveau directeur : les esprits s'échauffent à l'Opéra royal de Wallonie. Notre confrère de la RTBF, Camille de Rijck, nous aide à comprendre ce qui se passe actuellement en Belgique.

Deux chanteurs de Lucia di Lammermoor, nouvelle production de l'opéra, on été congédiés sous prétexte qu'ils "ne rencontrent pas en ce moment la qualité nécessaire pour assurer le niveau de la production". C'est l'argument invoqué par Stefano Pace, le nouveau directeur de la maison lyrique. Maxime Melnik, qui devait interpréter Arturo, et Zeno Popescu, pour le rôle Normanno, ne monteront donc pas sur scène : "ces deux chanteurs locaux, on les a entendus à plusieurs reprises et on n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne conviendraient pas à ces petits rôles"