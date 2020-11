Au fil de l'actu avec Fabrice Murgia

Alors que les premières répétitions du "Palais enchanté" de Rossini viennent tout juste de débuter à l'Opéra de Dijon, Jean-Baptiste Urbain reçoit ce matin le metteur en scène Fabrice Murgia pour évoquer la méthode de travail pour laquelle il a opté.

L’Opéra de Dijon accueille depuis lundi 2 novembre, les premières répétitions de sa prochaine création lyrique : Le Palais enchanté de Rossi.

A la tête de cette nouvelle production sont associés Leonardo García Alarcón, chef d’orchestre salué pour ses redécouvertes d’œuvres inconnues et pour ses interprétations innovantes du répertoire baroque, et Fabrice Murgia, metteur en scène et directeur du théâtre national de Wallonie-Bruxelles, qui mêlera sur scène artistes et techniques cinématographiques. Fabrice Murgia met en place une méthode de répétition qu’il a l’habitude d’appliquer dans son travail.

Celle-ci s’adapte parfaitement à la crise sanitaire actuelle, le but étant de créer des «bulles ». L’ensemble de l’équipe est divisé en différents groupes, isolés les uns des autres, selon la logique des présences en plateau dans l’œuvre, afin de limiter les interactions avec les personnages des autres scènes. Ces différentes séquences seront assemblées in fine pendant les dernières répétitions