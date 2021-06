Les Zinstrus, le nouveau podcast jeunesse de France Musique

Les Zinstrus, le nouveau podcast jeunesse produit par Saskia de Ville, sort aujourd'hui en avant-première sur l'application Radio France et sur le site de France Musique, avec les voix de Florence Foresti, Laetitia Dosch, Mathieu Amalric, Alex Vizorek et Jean-Pascal Zadi.

Un groupe d’enfants débarque sur la scène de l’Auditorium de la Maison de la radio. Les musiciens de l’orchestre sont partis en pause et leurs instruments les attendent sagement... Vraiment ? Tandis que ceux-ci prennent vie, les enfants s’en approchent...

Les épisodes

Sibé, la clarinette avec Jean-Pascal Zadi & Bertrand Laude

King, le violoncelle avec Mathieu Amalric & Jérôme Pernoo

Pia, le piano avec Laetitia Dosch & Jérôme Ducros

Cymb et Al, les percussions avec Alex Vizorek & Rodolphe Théry

Tara, la trompette avec Florence Foresti & Romain Leleu

Aux côtés des voix de Florence Foresti, Laetitia Dosch, Mathieu Amalric, et Jean-Pascal Zadi, l'animateur et humoriste Alex Vizorek revient sur la réalisation de ce projet, enregistré dans l'Auditorium de Radio France : "Dans chaque épisode, il y a une acteur ou un humoriste, mais qui est complété par un vrai virtuose des instruments en question, et moi c'était Rodolphe Théry."

Alex Vizorek, lui, prête sa voix aux percussions : "Je joue Cimb et Al, l'un très sérieux qui a envie d'être pédagogue et de bien expliquer à cette petite fille ce que sont tous ces instruments qui sont une énorme famille, et Al qui ne fait que des bêtises, et qui se trompe et qui apprend des choses !"

Retrouvez le podcast Les Zinstrus sur le site de France Musique, ainsi que sur l'application Radio France