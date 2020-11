Au fil de l'actu avec Lionel Esparza

"La Discothèque idéale de France Musique", le nouvel ouvrage dirigé par Lionel Esparza, paru le 29 octobre 2020. Pour la première fois dans un même ouvrage, deux cent cinquante disques sélectionnés par France Musique pour le plus grand bonheur des mélomanes, assurément « Vous allez la do ré ! »

Dans cet ouvrage dirigé par Lionel Esparza, quarante trois producteurs et collaborateurs de la chaîne partagent pour la première fois leur sélection de deux cent cinquante disques - et autant de solistes, d'orchestres ou d'ensembles; un florilège qui ravira tous les amateurs de musique.

L’ouvrage se présente chronologiquement, des musiques ancienne au baroque, classique, romantique et postromantique et XXe siècle. Auxquels s’ajoutent le jazz, la comédie musicale, la musique de film, la chanson et les musiques du monde.

Frédéric Lodéon, ténor des émissions musicales radio-télévisées (à la tête du Carrefour de Lodéon pendant 28 ans sur France Inter et France Musique) préface l’ouvrage.

Retrouvez Lionel Esparza dans Relax ! du lundi au vendredi de 15h à 17h sur France Musique. Et à partir du 9 novembre, tous les jours à 16h dans Disques de Légende, Lionel Esparza présentera un titre de La Discothèque idéale.

Parution le 29 octobre 2020