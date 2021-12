Car/Men tombe le masque dans le nouveau spectacle de Philippe Lafeuille

Après le succès de sa dernière pièce : Tutu, le chorégraphe Philippe Lafeuille porte désormais son regard sur la célèbre Carmen de Bizet. Et c'est dans une grande liberté de mouvement qu'il fait danser sa compagnie Chicos Mambo, comme pour sublimer la liberté incarnée par la fameuse bohémienne.

C’est une Carmen chorégraphique et entièrement masculine que propose Philippe Lafeuille dans son nouveau spectacle Car/Men à voir jusqu’au 30 janvier prochain sur la scène du Théâtre Libre à Paris. Le chorégraphe s’empare de l’opéra de Bizet avec sa compagnie Chicos Mambo. Au total, 8 danseurs et un chanteur font revivre la célèbre gitane.

C’est d’ailleurs bien plus qu’un spectacle uniquement autour de la figure iconique qu’est Carmen mais davantage autour de l’Espagne. Comme nous le rappelle Philippe Lafeuille, ce pays l’a depuis toujours fasciné. Le chorégraphe y a passé plusieurs années de sa vie et c’est là-bas qu’il décida de créer sa compagnie de danse : Chicos Mambo. "C’est un voyage musical autour de Carmen et de l’Espagne" nous confie le danseur.

"S’attaquer avec des corps d’hommes à une icône ultra féminine, c’était un vrai défi" Philippe Lafeuille