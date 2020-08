Au fil de l'actu avec Régis Campo

Ce matin, Régis Campo rend hommage à son maître Georges Boeuf, compositeur marseillais qui vient de nous quitter.

Né à Marseille en 1937, Georges Boeuf débute la musique grâce au saxophone. C’est pour lui un véritable choc artistique lorsqu’il découvre la musique d’Edgar Varèse et plus particulièrement son œuvre « Désert ».

Il devient alors compositeur. En 1969, il fonde le Groupe de musique expérimentale de Marseille (GMEM), permettant ainsi l’essor de la musique électroacoustique en France.

En 1988, il ouvre la classe de composition au Conservatoire de Marseille.

Au total, il écrira plus d’une centaine d’œuvre. Son répertoire est très riche allant de la musique instrumentale, vocale, électroacoustique ou mixte et ainsi que des œuvres pour la scène et le cinéma.