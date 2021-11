Zoom sur la 4ème édition du Forum Jazz avec Pascal Buensoz, coordinateur de l'évènement

Après Annecy en 2015, Saint-Etienne Métropole en 2017, Vienne en 2019, le Forum Jazz - Biennale Itinérante - se tiendra sur le territoire de la Métropole Clermontoise du 24 au 28 novembre 2021 ! Pascal Buensoz, coordinateur de l'évènement évoque ce matin cette 4ème édition.

Du mercredi 24 au dimanche 28 novembre 2021, la Métropole Clermontoise accueillera la 4ème édition du Forum Jazz, Biennale Itinérante produite par JAZZ(s)RA.

L'objectif premier était d'offrir une belle vitrine à notre jazz de région Région Auvergne-Rhône-Alpes

Au programme : 32 concerts pour le public et le jeune public en soirées du mercredi au samedi et tout au long du week-end, 10 showcases et 23 rencontres pour les professionnels & étudiants de la filière musicale, plus de 15 structures du Puy-de-Dôme associées autour d’un même événement pour le Jazz. Il y aura également un événement inédit : "Jazz à Vienne, fera son tout premier tremplin national de Jazz à la Baie des singes"

Soul, hip-hop, funk, électro…, des musiques traditionnelles et du monde, des musiques contemporaines, du solo aux grandes formations : toutes les esthétiques et les formats seront représentés.

Le Présicope Jazz à Vienne, Les Détours de Babel, Cosmojazz : la région Région Auvergne-Rhône-Alpes est une terre de jazz

Retrouvez ici tout le programme du Forum