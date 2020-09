Trois concerts exceptionnels organisés par le Festival de Saint-Denis

Après l'annulation du Festival de Saint-Denis en juin dernier, la musique retentira à nouveau dans la célèbre basilique, grâce à trois concerts organisés les 17, 23 et 30 septembre. La directrice du festival, Nathalie Rapaport, s'exprime sur l'organisation de ces moments musicaux.

Ces concerts seront gratuits sur réservation, auront lieu dans la Basilique de Saint-Denis et seront destinés aux habitants du territoire et aux fidèles spectateurs et amis du Festival. Ces rendez-vous musicaux sont rendus possible grâce au maintien des aides publiques et de l’apport de partenaires privés.

Concert & programmation