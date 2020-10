Au fil de l'actu avec Yves Rechsteiner

L'édition 2020 du Festival "Toulouse les Orgues" renoue avec le répertoire d'orgue dans toute sa richesse et sa diversité. Le concert d'ouverture du 8 octobre est consacré aux organistes de la Cathédrale Notre Dame de Paris, donné à la Basilique Saint Sernin de Toulouse.

Yves Rechsteiner a effectué ses études d’orgue et de clavecin au Conservatoire de Genève. Il s’est ensuite perfectionné à la Schola Cantorum de Basel en piano-forte et basse continue. Lauréat de plusieurs Concours Internationaux (Genève, Prague, Bruges…), il est nommé en 1995 professeur de basse continue et chef du département de musique ancienne du CNSM de Lyon. A son activité de soliste et d’accompagnateur s’ajoute celle d’arrangeur ou transcripteur, du baroque aux musique symphoniques. Citons Johann Sebastian Bach au clavecin-pédalier en 2002, la création de l’ensemble Alpbarock, et le « Livre d’orgue de Rameau » pour lequel il obtient un Diapason d’or en 2010. Il consacre un premier CD à l’orgue Puget de la Dalbade à Toulouse où il enregistre sa version pour orgue de la Symphonie Fantastiquede Berlioz. Depuis plusieurs années, il développe le duo Organsticks avec le percussionniste Henri-Charles Caget, avec des œuvres de Rameau à Zappa. En 2014, il succède à Michel Bouvard comme directeur artistique du Festival international Toulouse les Orgues.

Programme du Festival

Concert d'ouverture : Jeudi 8 octobre à 20h30 : Vincent Dubois et Philippe Lefebvre, les deux titulaires des orgues de Notre Dame de Paris sont à l'honneur dans des œuvres de Vierne, Balbastre, Cochereau et improvisations sur des thèmes de Notre-Dame. Eglise Saint Sernin.

Le festival a lieu du 8 au 18 octobre. Pour plus d'informations : https://toulouse-les-orgues.org/evenement/la-nuit-de-lorgue

Les concerts sont donnés dans différentes salles de Toulouse.

Le festival propose également des expériences inédites, telles que le "YO[R]GA", accueillant des cours de yoga accompagnés aux sons de l'orgue, les 13 et 16 ocotbre à l'Eglise du Gesu.