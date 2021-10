Les mensonges en musique : Le Festival Baroque de Pontoise met en lumière les grands canulars de l'histoire

Pour cette nouvelle édition, Pascal Bertin, directeur artistique du Festival Baroque de Pontoise a souhaité faire entendre les mensonges et contrevérités répandus dans la musique et après cette crise sanitaire, le combat entre info et intox est plus vivant que jamais...

De l'Adagio d'Albinoni à certaines pièces de Josquin Desprez, la musique regorge de mensonges. Le Festival Baroque de Pontoise s'attèle à percer le mystère, © Getty / Feigel Ákos / EyeEm