Première édition de l'Hyper Weekend Festival : trois jours de musique pop à la Maison de la Radio

Programmer pendant trois jours des concerts, Dj sets, Masterclasses et une exposition autour des musiques pop, c'est le pari qu'a fait le directeur de la musique des antennes de Radio France Didier Varrod pour la première édition de l'Hyper Weekend Festival, qui se tient du 21 au 23 janvier.

Pour sa première édition, l’Hyper Weekend Festival investit toute La Maison de la Radio et de la Musique. Et on y entendra de la musique du sous-sol au plafond ! Du 21 au 23 janvier prochain, le mythique Studio 104, l’Auditorium, l’Agora et la salle du 22e étage avec sa vue panoramique sur toute la capitale accueilleront plus de 60 artistes.

"Créer un festival dédié aux musiques actuelles à Radio France, ça a été un de mes gros fantasmes depuis que je suis arrivé dans cette maison il y a 25 ans" nous raconte Didier Varrod, directeur musical des antennes de Radio France.