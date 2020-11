Au fil de l'actu avec Issam Krimi

Samedi 7 novembre, l’Auditorium de la Maison de la Radio accueille la 5ème édition du Hip Hop Symphonique, un concert où le monde du classique croise celui du rap. Gabrielle Oliveira-Guyon reçoit ce matin Issam Krimi, directeur artistique de l'événement pour évoquer cette édition anniversaire.

Musicien et producteur, Issam Krimi a initié le croisement entre musique classique et rap, en créant notamment le Hip Hop Symphonique, dont la cinquième édition se tiendra ce samedi à 18 heures à la Maison de la Radio.

Le projet Hip Hop Symphonique mêle différents univers le temps d’un concert. Le principe est de faire jouer un orchestre symphonique, dirigé cette année par Dylan Corlay, sur des chansons de rap.

Cette année, cinq têtes d'affiche ont accepté le projet et viennent donner de la voix samedi 7 novembre : Lous and the Yakuza, Maes, Meryl, Passi, Soolking.

Le tout est accompagné par un live band, The Ice Kream, composé d'une dizaine de musiciens dont une section de cuivres et une batterie.

Le groupe pose une base rythmique essentielle pour les rappeurs. Il devient un point de repère et joue le rôle de passeurs entre l’orchestre et les voix

Suite aux nouvelles mesures sanitaires annoncées par le gouvernement, le concert Hip Hop Symphonique 5 se fera sans public. Mais vous pourrez quand même suivre les performances des artistes, en direct à l'antenne sur Mouv' (FM), ainsi que surMouv.fret sur YouTube.