Au fil de l'actu avec Marianne Gaussiat

Chaque année Marianne Gaussiat organise le Festival Variations Classiques à Annecy. A cause de la pandémie, le festival est annulé mais il laisse sa place au festival Variations de Ville du 27 au 30 août. Au programme : des concerts en plein air et sonorisés.

Cette édition exceptionnelle, organisée en plein air et sur différentes scènes, met à l’honneur de nombreux artistes savoyards : le quatuor Béla, la violoncelliste Noémie Boutin, le pianiste Guillaume Vincent, le duo d’accordéonistes Basha Slavinska et Jean-Baptiste Baudin mais aussi quelques invités de choix, les spectaculaires quatuors des Anches Hantées et Morphing, le pianiste Jean-Paul Gasparian, l’inclassable improvisateur Jean-François Zygel et l’illustre jazzman Jacky Terrasson.

Retrouvez toute la programmation ici.