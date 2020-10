Au fil de l'actu avec le comédien Simon Abkarian

Ce samedi 3 octobre aura lieu à la salle Cortot un concert-anniversaire de l'indépendance de l'Arménie, pays d'origine de l'acteur et metteur en scène Simon Abkarian, qui porte ce projet.

Sous le haut patronage de l’Ambassade d’Arménie en France, la pianiste Sofya Melikyan, le violoniste David Haroutunian et le violoncelliste Mikayel Hakhnazaryan donneront dans une des plus belles salles parisiennes un concert pour célébrer le 29e anniversaire de l’indépendance de l’Arménie. Les trois musiciens se connaissent depuis leur enfance et se retrouvent à Paris en compagnie du comédien Simon Abkarian.

Au programme de cette soirée unique se rencontreront les poèmes arméniens de Hovhannès Toumanian et Ossip Mandelstam et la musique et Johannes Brahms, Gayané Tchebotaryan et Komitas

Le dernier jour du jeûne

Dans un registre théâtrale, Simon Abkarian est a retrouvé du 16 octobre au 15 novembre 2020 au théâtre de Paris pour une pièce intitulé "Le dernier jour du jeûne", dont il assure l'écriture, la mise et scène, ainsi que le rôle principal.

A travers cette tragi-comédie de quartier, Simon Abkarian célèbre ses racines méditerranéennes et rend hommage au théâtre de la Grèce antique. Dans cette fresque contemporaine, les femmes jouent un rôle de premier plan. Elles ne veulent plus subir l’enclos de la tradition et c’est en se heurtant à un patriarcat millénaire qu’elles forcent la porte de leur destin.

