Au fil de l'actu avec Jean-Pierre Rousseau : Hommage à Patrick Davin

Le chef d'orchestre belge Patrick Davin vient de nous quitter à l'âge de 58 ans. Jean-Pierre Rousseau évoque ce grand musicien qui fut l'élève de Pierre Boulez.

La disparition tragique et soudaine du chef d'orchestre Patrick Davin laisse le monde de la musique en deuil.

Le maestro était en répétition à La Monnaie de Bruxelles dans le cadre de la nouvelle production : "Is this the end?" qui devait ouvrir la nouvelle saison de l'institution belge.