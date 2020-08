Au fil de l'actu avec Frank Madlener

Tandis que le festival Manifeste devait se tenir en juin, c'est du 31 août au 12 septembre qu'il aura lieu ! Au téléphone ce matin, nous recevons Frank Madlener, directeur de l'IRCAM depuis 2006, afin de s'exprimer sur son report et sa programmation réadaptée.

Le Festival Manifeste 2020 aura bien lieu ! Toutes les créations initiées seront redéployées au cours du festival de l’Ircam et de la saison 2020-2021 qu’il inaugure. Basé au Centre Pompidou, le festival Manifeste rayonnera aussi à la Philharmonie, au Centre Wallonie-Bruxelles, à la Villette et au Théâtre de Gennevilliers. Cette édition resserrée sera privée momentanément de son académie et des formations orchestrales, mais pas de son caractère international.