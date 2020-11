Au fil de l'actu avec Daniel Zalay

Les productions de Pelléas et Mélisande à Bordeaux et "La Clémence de Titus" à Rouen ont été annulées mais viennent d'être enregistrées sur disque par Alpha Classics ! Daniel Zalay, metteur en ondes à Radio France, nous en dit plus sur ce projet.

Barbara Hannigan et Philipp Addis dans Pelléas et Mélisande en 2017 - Au fil de l'actu du 16/11/2020, © Maxppp / Caroline Seidel