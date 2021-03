Arnaud Merlin célèbre le centenaire d'André Hodeir

Le violoniste, compositeur, critique et écrivain André Hodeir aurait eu 100 ans cette année. Arnaud Merlin rend hommage à ce grand musicien en proposant à l'Orchestre National de Jazz de reprendre son chef-d’oeuvre de 1966 "Anna Livia Plurabelle" lors d'un concert diffusé ce samedi 6 mars à 19h.

Dans le cadre de la programmation de la saison jazz à la Maison de la Radio : "Jazz sur le vif" initiée par Arnaud Merlin, le producteur a décidé de rendre hommage au compositeur André Hodeir dont on célèbre cette année le centenaire de sa naissance et les 10 ans de sa disparition. En direct du Studio 104 ce samedi 6 mars à 19h, l'Orchestre National de Jazz fait entendre le chef d'oeuvre du compositeur : "Anna Livia Plurabelle".

Compositeur méconnu, André Hodeir est violoniste de formation avant de devenir l’élève d’Olivier Messiaen. Egalement, théoricien du jazz, il a composé principalement des pièces pour petites et moyennes formations ainsi que des musiques de films. Tout au long de sa vie, sa volonté était "d’agrandir le jazz" selon Arnaud Merlin. "Il croyait au jazz composé, à un rapport différent entre improvisation et composition" déclare le producteur. "Anna Livia Plurabelle" est une grande pièce commandée par l'ORTF en 1966 sur des extraits du roman "Finnegans Wake" de James Joyce. Reprise ensuite en 1992, cette oeuvre est "d'une écriture subtile, une rareté qu'il faut découvrir absolument" précise Arnaud Merlin.

Concert sans public diffusé samedi 6 mars à 19h sur France Musique dans le Jazz Club d'Yvan Amar.